Commerces ouverts les dimanches de l’Avent Obernai, 3 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Pour vous permettre d’effectuer vos achats de Noël sereinement, les commerces sont exceptionnellement ouverts les dimanches 3-10-18 et 24 décembre..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



To allow you to do your Christmas shopping with peace of mind, shops are exceptionally open on Sundays, December 3-10-18 and 24.

Para que pueda hacer sus compras navideñas con tranquilidad, los comercios abren excepcionalmente los domingos 3-10-18 y 24 de diciembre.

Damit Sie Ihre Weihnachtseinkäufe in Ruhe erledigen können, sind die Geschäfte an den Sonntagen 3-10-18 und 24. Dezember ausnahmsweise geöffnet.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme d’Obernai