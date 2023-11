Découverte du Didgeridoo Obernai, 25 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Atelier de découverte et pratique du didgeridoo, les instruments sont mis à disposition.

Sur inscription au préalable auprès du professeur Philippe Criqui au 06 77 40 57 72.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:30:00. EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Didgeridoo discovery and practice workshop, instruments provided.

Please register in advance with Professor Philippe Criqui on 06 77 40 57 72

Taller de descubrimiento y práctica del didgeridoo, instrumentos proporcionados.

Se ruega inscripción previa a Philippe Criqui en el 06 77 40 57 72

Workshop zur Entdeckung und Praxis des Didgeridoos, die Instrumente werden zur Verfügung gestellt.

Nach vorheriger Anmeldung bei Lehrer Philippe Criqui unter 06 77 40 57 72

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme d’Obernai