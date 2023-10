Exposition de jouets anciens Obernai, 24 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Dans le cadre des festivités de Noël à Obernai, venez découvrir l’exposition de jouets anciens, dans la salle d’exposition du Beffroi. L’entrée est libre et gratuite..

2023-11-24 fin : 2023-12-31 12:00:00. EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



As part of Obernai’s Christmas festivities, come and discover the exhibition of vintage toys in the Belfry showroom. Admission is free.

Como parte de las festividades navideñas en Obernai, venga a descubrir la exposición de juguetes antiguos en la sala de exposiciones del Campanario. La entrada es gratuita.

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten in Obernai können Sie im Ausstellungsraum des Belfrieds eine Ausstellung von altem Spielzeug besuchen. Der Eintritt ist frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme d’Obernai