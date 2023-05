Alsascience – Festival de culture scientifique, 17 novembre 2023, .

Découvrez ce festival de culture scientifique autour de l’alimentation et plus particulièrement autour de la fermentation, ce procédé de transformation des aliments tout à fait étonnant et méconnu..

2023-11-17 à ; fin : 2023-11-19 . EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Discover this festival of scientific culture around the food and more particularly around the fermentation, this process of transformation of food quite astonishing and ignored.

Descubra esta fiesta de la cultura científica en torno a la alimentación y más concretamente en torno a la fermentación, este proceso de transformación de los alimentos bastante sorprendente y desconocido.

Entdecken Sie dieses Festival der Wissenschaftskultur rund um das Thema Ernährung und insbesondere um die Fermentation, diesen erstaunlichen und unbekannten Prozess der Lebensmittelverarbeitung.

