Marche Audax 25 km – Marche du président Parking des Remparts, 5 novembre 2023, Obernai.

Marche rapide 6km/heure, organisée par l’association La Godasse obernoise. Renseignements au 06 08 47 85 48 ou 06 70 28 36 24.

2023-11-05 à ; fin : 2023-11-05 . EUR.

Parking des Remparts

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Fast walk 6km/hour, organized by the association La Godasse obernoise. Information at 06 08 47 85 48 or 06 70 28 36 24

Marcha rápida de 6 km/hora, organizada por la asociación La Godasse obernoise. Información en el 06 08 47 85 48 o en el 06 70 28 36 24

Schneller Marsch 6km/Stunde, organisiert vom Verein La Godasse obernoise. Informationen unter 06 08 47 85 48 oder 06 70 28 36 24

