Randonnée nature – Sortie au Mont Sainte-Odile Obernai, 31 octobre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Encadrés par un accompagnateur en montagne, partez à la découverte du mystérieux mur païen, du panorama sur toute la plaine d’Alsace en terminant par une visite du couvent..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00. EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Guided by a mountain leader, discover the mysterious pagan wall, the panorama of the Alsace plain and the convent.

Guiados por un guía de montaña, salgan a descubrir la misteriosa muralla pagana y las vistas panorámicas sobre la llanura alsaciana, para terminar con una visita al convento.

Entdecken Sie in Begleitung eines Bergführers die geheimnisvolle heidnische Mauer, das Panorama über die gesamte elsässische Ebene und schließen Sie mit einem Besuch des Klosters ab.

