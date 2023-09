Découverte du Didgeridoo Obernai, 23 septembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Atelier de découverte et pratique du didgeridoo, les instruments sont mis à disposition.

Sur inscription au préalable par mail à l’adresse emmdd@obernai.fr.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 15:00:00. EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Didgeridoo discovery and practice workshop, instruments provided.

Please register in advance by e-mail to emmdd@obernai.fr

Taller de descubrimiento y práctica del didgeridoo, con instrumentos proporcionados.

Inscripción previa por correo electrónico a emmdd@obernai.fr

Workshop zum Entdecken und Üben des Didgeridoos, die Instrumente werden zur Verfügung gestellt.

Nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an emmdd@obernai.fr

