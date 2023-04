Festival les mardis de l’orgue Merklin – Musiques de films rue du Chanoine Gyss, 8 août 2023, Obernai.

Proposé par l’Association des Amis de l’orgue Merklin, dans le cadre des Mardis de l’Orgue Merklin, tous les 15 jours. Avec Stéphane Eliot de Nice qui fera revivre les incontournables musiques de films célèbres..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 . EUR.

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Offered by the Association des Amis de l’orgue Merklin, as part of the Mardis de l’Orgue Merklin, every 15 days. With Stéphane Eliot from Nice who will revive famous film music.

Ofrecido por la Association des Amis de l’orgue Merklin, en el marco del Mardis de l’Orgue Merklin, cada 15 días. Con Stéphane Eliot, de Niza, que revivirá famosas músicas de películas.

Angeboten von der Association des Amis de l’orgue Merklin, im Rahmen der alle zwei Wochen stattfindenden Mardis de l’Orgue Merklin. Mit Stéphane Eliot aus Nizza, der die unumgänglichen berühmten Filmmusiken wieder aufleben lassen wird.

