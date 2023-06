Festival d’O – lluminations Obernai, 29 juillet 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Concert au Mont Saint-Odile (Ottrott) avec vue panoramique «Illuminations». Récital et lecture de poèmes d’Arthur Rimbaud par Yan Levionnois (violoncelle et récit)..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Concert at the Mont Saint-Odile (Ottrott) with panoramic view « Illuminations ». Recital and reading of Arthur Rimbaud’s poems by Yan Levionnois (cello and narrative).

Concierto en el Monte Saint-Odile (Ottrott) con vista panorámica « Iluminaciones ». Recital y lectura de poemas de Arthur Rimbaud por Yan Levionnois (violonchelo y narración).

Konzert auf dem Mont Saint-Odile (Ottrott) mit Panoramablick « Illuminations ». Recital und Lesung von Gedichten von Arthur Rimbaud durch Yan Levionnois (Cello und Erzählung).

