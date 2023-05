Mets’diévales – Un château sous les étoiles D426 vers Mont Ste Odile, 21 juillet 2023, Obernai.

Ces 2 heures trente de balade tranquille menée par un Accompagnateur en Montagne, pour adultes et enfants dès 7 ans, vous mèneront au château du Birkenfels au coeur de la montagne. Inscription en ligne https://bit.ly/mets_dievales_2023.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 22:00:00. EUR.

D426 vers Mont Ste Odile

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



This 2.5 hour walk led by a mountain leader, for adults and children from 7 years old, will take you to the Birkenfels castle in the heart of the mountain. Online registration https://bit.ly/mets_dievales_2023

Esta caminata de 2,5 horas dirigida por un monitor de montaña, para adultos y niños a partir de 7 años, le llevará al castillo de Birkenfels, en el corazón de la montaña. Inscripción en línea https://bit.ly/mets_dievales_2023

Diese zweieinhalbstündige gemütliche Wanderung, die von einem Bergführer geleitet wird, für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren, führt Sie zur Burg Birkenfels im Herzen der Berge. Online-Anmeldung https://bit.ly/mets_dievales_2023

