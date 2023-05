Découverte du vignoble d’Obernai Mémorial, 12 juillet 2023, Obernai.

Visite guidée du vignoble du Schenkenberg offerte par la Corporation des Vignerons, suivie d’une visite de cave avec dégustation..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 12:00:00. EUR.

Mémorial

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Guided tour of the Schenkenberg vineyard offered by the Corporation of Winegrowers, followed by a cellar visit with tasting.

Visita guiada al viñedo de Schenkenberg ofrecida por la Corporación de Viticultores, seguida de una visita a la bodega con degustación.

Von der Winzervereinigung angebotene Führung durch die Weinberge von Schenkenberg, gefolgt von einer Kellerbesichtigung mit Weinprobe.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme d’Obernai