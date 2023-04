Club Les Dauphins d’Obernai – Stage de natation 6 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 10 juillet 2023, Obernai.

Initiation à l’apprentissage de la natation pour acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans l’eau en toute sécurité. Dès 6 ans..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

6 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Introduction to learning to swim to acquire the skills necessary to move safely in the water. From 6 years old.

Una introducción al aprendizaje de la natación para adquirir las habilidades necesarias para moverse con seguridad en el agua. A partir de 6 años.

Einführung in das Schwimmenlernen, um die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, um sich sicher im Wasser zu bewegen. Ab 6 Jahren.

