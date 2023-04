O RempArts – Marché d’artistes et de créateurs Promenade du Rempart Foch Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

O RempArts – Marché d’artistes et de créateurs Promenade du Rempart Foch, 7 juillet 2023, Obernai. Rendez-vous dédié aux artistes et créateurs régionaux. Découvrez leurs réalisations : peintures, sculptures, aquarelles, porcelaine cristallisée, céramiques, créations textiles, bijoux ….

2023-07-07 à ; fin : 2023-08-18 22:00:00. EUR.

Promenade du Rempart Foch

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Rendezvous dedicated to regional artists and creators. Discover their achievements: paintings, sculptures, watercolors, crystallized porcelain, ceramics, textile creations, jewelry … Un acontecimiento dedicado a los artistas y creadores regionales. Descubra sus creaciones: pinturas, esculturas, acuarelas, porcelana cristalizada, cerámica, creaciones textiles, joyas… Dieser Treffpunkt ist regionalen Künstlern und Designern gewidmet. Entdecken Sie ihre Werke: Gemälde, Skulpturen, Aquarelle, kristallisiertes Porzellan, Keramiken, Textilkreationen, Schmuck … Mise à jour le 2023-01-24 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Promenade du Rempart Foch Adresse Promenade du Rempart Foch Ville Obernai Departement Bas-Rhin Lieu Ville Promenade du Rempart Foch Obernai

Promenade du Rempart Foch Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

O RempArts – Marché d’artistes et de créateurs Promenade du Rempart Foch 2023-07-07 was last modified: by O RempArts – Marché d’artistes et de créateurs Promenade du Rempart Foch Promenade du Rempart Foch 7 juillet 2023 Promenade du Rempart Foch Obernai

Obernai Bas-Rhin