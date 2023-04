Soirée folklore et tartines obernoises place du Marché, 5 juillet 2023, Obernai.

Plongez dans le folklore alsacien : musique et démonstration de danses avec un groupe folklorique. Petite restauration avec « les tartines obernoises » et vins de la Corporation des vignerons..

2023-07-05 à ; fin : 2023-08-30 22:30:00. EUR.

place du Marché

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Dive into the Alsatian folklore: music and dance demonstration with a folklore group. Small catering with « les tartines obernoises » and wines of the Corporation of the wine growers.

Sumérjase en el folclore alsaciano: demostración de música y danza con un grupo folclórico. Pequeño catering con « les tartines obernoises » y vinos de la corporación de viticultores.

Tauchen Sie ein in die elsässische Folklore: Musik und Tanzvorführungen mit einer Folkloregruppe. Kleiner Imbiss mit « les tartines obernoises » und Weine der Winzervereinigung.

Mise à jour le 2023-01-20 par Office de tourisme d’Obernai