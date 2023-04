Lir’O soleil rue Athic, 5 juillet 2023, Obernai.

Cet été, les bibliothécaires d’Obernai vous donnent rendez-vous au parc municipal pour des lectures et des jeux autour des livres..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 11:30:00.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



This summer, Obernai’s librarians invite you to the municipal park for readings and games around books.

Este verano, los bibliotecarios de Obernai te invitan al parque municipal para disfrutar de lecturas y juegos en torno a los libros.

Diesen Sommer laden Sie die Bibliothekarinnen und Bibliothekare von Obernai zu Lesungen und Spielen rund um Bücher in den Stadtpark ein.

