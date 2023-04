Fête foraine Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai

Fête foraine, 17 juin 2023, Obernai. Une vingtaine d’attractions diverses, manèges pour petits et grands, chamboule-tout, stands de tir, loteries, restauration rapide….

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-25 22:00:00. EUR. Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



About twenty various attractions, rides for young and old, chamboule-tout, shooting stands, lotteries, fast food… Una veintena de atracciones diferentes, atracciones para grandes y pequeños, chamboule-tout, puestos de tiro, loterías, comida rápida… Etwa zwanzig verschiedene Attraktionen, Karussells für Groß und Klein, Boule, Schießstände, Lotterien, Schnellimbiss… Mise à jour le 2023-03-01 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Adresse Ville Obernai Departement Bas-Rhin Lieu Ville Obernai

Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Fête foraine 2023-06-17 was last modified: by Fête foraine 17 juin 2023 Obernai

Obernai Bas-Rhin