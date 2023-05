Grand concert annuel de la chorale Obernai Chante Rempart Maréchal Foch – rue de Sélestat, 17 juin 2023, Obernai.

Le groupe vocal « Obernai Chante » vous invite à partager leur joie de chanter les musiques d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Rempart Maréchal Foch – rue de Sélestat

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The vocal group « Obernai Chante » invites you to share their joy of singing the music of yesterday and today, from here and elsewhere.

El grupo vocal « Obernai Chante » le invita a compartir su alegría cantando música de ayer y de hoy, de aquí y de otros lugares.

Die Vokalgruppe « Obernai Chante » lädt Sie ein, ihre Freude am Singen der Musik von gestern und heute, von hier und anderswo zu teilen.

