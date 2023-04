Résonances – Exposition de peintures, 7 juin 2023, Obernai.

Catherine Wach-Hoonakker expose ses peintures à l’huile et ses aquarelles, représentant l’homme et ses multiples rapports au monde qui l’entoure..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-13 18:00:00. EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Catherine Wach-Hoonakker exhibits her oil paintings and watercolors, representing man and his multiple relationships to the world around him.

Catherine Wach-Hoonakker expone sus óleos y acuarelas, que representan al hombre y sus múltiples relaciones con el mundo que le rodea.

Catherine Wach-Hoonakker stellt ihre Ölgemälde und Aquarelle aus, die den Menschen und seine vielfältigen Beziehungen zur Welt um ihn herum darstellen.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme d’Obernai