Visite guidée – Focus sur – Les secrets de construction des maisons alsaciennes place du Beffroi, 21 mai 2023, Obernai.

Cette visite guidée vous permettra de décrypter la composition et l’évolution des maisons à pan de bois au fil des siècles. Découvrez la symbolique que les bâtisseurs, véritables artistes, ont voulu transmettre au travers des colombages. Sur inscription https://bit.ly/maisons_focus.

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 15:45:00. EUR.

place du Beffroi

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



This guided tour will allow you to decipher the composition and evolution of the half-timbered houses over the centuries. Discover the symbolism that the builders, true artists, wanted to transmit through the half-timbering. On registration https://bit.ly/maisons_focus

Esta visita guiada le permitirá descifrar la composición y la evolución de las casas con entramado de madera a lo largo de los siglos. Descubra el simbolismo que los constructores, verdaderos artistas, querían transmitir a través de los entramados. Inscripción obligatoria https://bit.ly/maisons_focus

Bei dieser Führung können Sie die Zusammensetzung und die Entwicklung der Fachwerkhäuser im Laufe der Jahrhunderte entschlüsseln. Entdecken Sie die Symbolik, die die Baumeister, die wahre Künstler waren, durch das Fachwerk vermitteln wollten. Nach Anmeldung https://bit.ly/maisons_focus

