L’heure musicale en Haute-Marne rue du Chanoine Gyss, 14 mai 2023, Obernai.

L’Association des Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue avec Gilles de l’Assomption,

titulaire de l’orgue historique de Joinville et responsable de formation liturgique pour Langres..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Association des Amis de l’Orgue Merklin, offers you an organ concert with Gilles de l’Assomption

titular of the historic organ of Joinville and responsible for liturgical training for Langres.

La Association des Amis de l’Orgue Merklin, propone un concierto de órgano con Gilles de l’Assomption,

titular del órgano histórico de Joinville y responsable de la formación litúrgica de Langres.

Die Association des Amis de l’Orgue Merklin, schlägt Ihnen ein Orgelkonzert mit Gilles de l’Assomption vor,

inhaber der historischen Orgel von Joinville und Leiter der liturgischen Ausbildung für Langres.

