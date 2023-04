Atelier musical en alsacien, 13 mai 2023, Obernai.

Deux musiciens auteurs, compositeurs et interprètes animent cet atelier chansons et pratique d’instruments de percussion. Pour les enfants de 3 à 9 ans..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 15:30:00. EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Two musicians, authors, composers and performers, lead this song and percussion instrument workshop. For children from 3 to 9 years old.

Dos músicos, autores, compositores e intérpretes, dirigen este taller de canciones e instrumentos de percusión. Para niños de 3 a 9 años.

Zwei Musiker, die Autoren, Komponisten und Interpreten sind, leiten diesen Workshop mit Liedern und dem Üben von Perkussionsinstrumenten. Für Kinder von 3 bis 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme d’Obernai