Exposition – Comment fait-on un livre cour Athic, 3 mai 2023, Obernai.

La Médiathèque vous présente les grandes étapes de la fabrication d’un livre expliquées aux enfants ( et aux plus grands)

et sort pour l’occasion de ses collections une sélection de livres pop­up colorés et originaux..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-25 18:00:00. EUR.

cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Mediatheque presents the main steps of the making of a book explained to children (and older ones)

and brings out a selection of colorful and original popup books from its collections for the occasion.

La Médiathèque presenta las principales etapas de la creación de un libro explicadas a los niños (y a los mayores)

y, para la ocasión, presenta una selección de libros popup coloridos y originales de sus colecciones.

Die Mediathek stellt Ihnen die großen Etappen der Buchherstellung vor, die den Kindern ( und den älteren Kindern) erklärt werden

und bringt zu diesem Anlass eine Auswahl an farbenfrohen und originellen Popup-Büchern aus ihren Sammlungen heraus.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de tourisme d’Obernai