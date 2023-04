O’Rendez-vous Nature – Atelier jeunesse – Apprenez à connaitre et reconnaitre l’hirondelle cour Athic Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai

O’Rendez-vous Nature – Atelier jeunesse – Apprenez à connaitre et reconnaitre l’hirondelle cour Athic, 29 avril 2023, Obernai. Observation, dessin, quizz… un atelier ludique avec la LPO Ligue de Protection des Oiseaux pour tout savoir des hirondelles des fenêtres. Amenez vos jumelles pour l’observation des oiseaux !.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 11:30:00. EUR.

cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Observation, drawing, quiz… a fun workshop with the LPO Ligue de Protection des Oiseaux to learn all about window swallows. Bring your binoculars for bird watching! Observación, dibujo, concurso… un divertido taller con la LPO Ligue de Protection des Oiseaux para aprenderlo todo sobre las golondrinas de ventana. Traiga sus prismáticos para observar las aves Beobachten, Zeichnen, Quiz… ein spielerischer Workshop mit der LPO Ligue de Protection des Oiseaux (Vogelschutzliga), um alles über die Mehlschwalbe zu erfahren. Bringen Sie Ihr Fernglas für die Vogelbeobachtung mit! Mise à jour le 2023-02-21 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu cour Athic Adresse cour Athic Ville Obernai Departement Bas-Rhin Lieu Ville cour Athic Obernai

cour Athic Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

O’Rendez-vous Nature – Atelier jeunesse – Apprenez à connaitre et reconnaitre l’hirondelle cour Athic 2023-04-29 was last modified: by O’Rendez-vous Nature – Atelier jeunesse – Apprenez à connaitre et reconnaitre l’hirondelle cour Athic cour Athic 29 avril 2023 Cour Athic Obernai

Obernai Bas-Rhin