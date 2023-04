Balade nature – La cascade du Hohwald, 28 avril 2023, Obernai.

Avec un Accompagnateur en Montagne, découvrez le magnifique panorama sur les Vosges, entre pâturages et forêts avec une halte rafraîchissante à la cascade. Niveau facile, chaussures de marche ou baskets..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 16:30:00. EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



With a Mountain Leader, discover the magnificent panorama of the Vosges, between pastures and forests with a refreshing stop at the waterfall. Easy level, walking shoes or sneakers.

Con un guía de montaña, descubra el magnífico panorama de los Vosgos, entre pastos y bosques, con una refrescante parada en la cascada. Nivel fácil, zapatillas de senderismo o deportivas.

Entdecken Sie mit einem Bergbegleiter das herrliche Panorama auf die Vogesen, zwischen Weiden und Wäldern mit einem erfrischenden Halt am Wasserfall. Leichtes Niveau, Wanderschuhe oder Turnschuhe.

