67210 . EUR Les élèves des 1er, 2ème et 3ème cycles des classes de danse classique de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin invitent aux représentations de leur spectacle annuel.

Gratuit – plateau. Réservation obligatoire auprès de l’EMMDD à partir du 3 avril Spectacle de danse classique +33 3 88 95 29 43 Obernai

