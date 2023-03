Concert Accordéon et Musiques du Monde Obernai Catégories d’Évènement: 67210

Obernai

Concert Accordéon et Musiques du Monde, 12 avril 2023, Obernai . Concert Accordéon et Musiques du Monde Cour Athic Obernai 67210

2023-04-12 19:30:00 – 2023-04-12 21:00:00 Obernai

67210 . L’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai accueille l’Akkordeonorchester der Städt. Sing- und Musikschule München pour une soirée dédiée à l’accordéon et aux musiques du monde avec la participation de l’atelier de l’EMMDD du même nom.

Fort de 25 musiciens (accordéon et section rythmique), l’Akkordeonorchester der Städt. Sing- und Musikschule München est un ensemble créé en 1986 et qui a eu l’occasion de se produire lors de nombreux concerts à travers l’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis et en Chine.

Lauréat de plusieurs concours (notamment à New-York), cet orchestre d’accordéons propose un répertoire de musique classique, musiques de films, pop-rock ainsi que des compositions originales pour ce type de formations.

La scène sera partagée avec l’atelier Musiques du Monde de l’EMMDD, sous la direction de leur professeur d’accordéon, Christophe Oury, qui complètera le programme avec de la musique méditerranéenne, klezmer ou encore des balkans, avant un final commun réunissant les deux formations. Concert franco-allemand Accordéon et Musiques du Monde Obernai

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: 67210, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Cour Athic Obernai 67210 Ville Obernai Departement 67210 Tarif Lieu Ville Obernai

Obernai Obernai 67210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai /

Concert Accordéon et Musiques du Monde 2023-04-12 was last modified: by Concert Accordéon et Musiques du Monde Obernai 12 avril 2023 67210 cour Athic Obernai 67210 Obernai

Obernai 67210