67210 . EUR Balade facile dans la forêt du Mont Sainte-Odile avec ses étonnantes falaises de grès rose, et son incroyable mur païen, site mégalithique unique en Europe. Ouverte aux enfants accompagnés dès 7 ans.

Durée 2h30 environ, niveau facile, se munir de chaussures de marche ou basket. Sorties commentées par un Accompagnateur en Montagne BE.

Réservation directement auprès de l’accompagnateur en montagne : 06 78 58 29 68. Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation.

