Spectacle pour les enfants – Ptitécouti Obernai

Début : 2024-03-27 16:00:00

fin : 2024-03-27 16:30:00

Ayako Okubo a imaginé un spectacle qui offre une expérience unique d’écoute et développe leur capacité de concentration sur les éléments sonores qui leur sont adressés : musique, scénographie, lumière. De 0 à 3 ans

Vous souvenez vous jamais avoir découvert les sons ? Vous rappelez-vous de tous ces bruits nouveaux, fascinants, tantôt agréables et rassurants, tantôt inquiétants ? Les expériences menées pour en distinguer les différentes sortes, en identifier l’origine et en comprendre le sens ? Cela s’est passé il y a si longtemps que nous n’en gardons plus aucun souvenir. Pourtant, il s’agit d’une étape primordiale pour tou.te.s celles et ceux âgé.e.s de moins de 3 ans.

Et s’il existait un spectacle qui accompagne les tout.e.s petit.e.s dans cet apprentissage, qui leur donne quelques clés pour appréhender cet univers fascinant et vertigineux des sons et de la musique : un spectacle qui vienne ouvrir grand leurs petites écoutilles ?

De la naissance à 3 ans.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com



