Spectacle – Le Prix de l’Or Obernai, vendredi 15 mars 2024.

Spectacle – Le Prix de l’Or Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 21:20:00

Les répercussions que le sport de performance qu’est la danse sportive, peut avoir chez les enfants et les adolescents. En dix danses sont abordés: la fragilité émotionnelle, l’effort physique, la pression …

La danse sportive est une activité pratiquée en équipe, plus précisément par un couple de danseurs. Il existe deux sections, selon le caractère et l’origine des danses : la section standard (Valse Lente, Tango, Valse Viennoise, Slow Fox, Quick Step) et la section des danses latino (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive).

Le Prix de l’Or est un spectacle qui parle des répercussions que le sport de performance peut avoir chez les enfants et les adolescents. En partant d’une forme de théâtre documentaire, et de la propre expérience de vie du metteur en scène, ce spectacle reste malgré tout une déclaration d’amour à ce sport et un témoignage sur les étapes de la (dé)construction individuelle en rapport avec cette pratique.

Par le Théâtre Ouvert, La compagnie des ogres, un projet européen. Dès 10 ans.

EUR.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com



