Concert – Vers l’impressionnisme polonais Obernai, vendredi 23 février 2024.

Début : 2024-02-23 20:00:00

Gaspard Thomas qui compte de nombreuses récompenses en concours internationaux, lauréat de la Promotion Tchaïkovsky de l’Académie Musicale Philippe Jaroussky, vous propose des oeuvres de Chopin et Szymanovski.

Concert en partenariat avec le Festival d’O – Festival de Musique d’Obernai.

Né en 1997, Gaspard Thomas compte déjà à son actif de nombreuses récompenses en concours internationaux : Premier Prix au concours France-Amériques 2019 ainsi qu’un Second prix et 7 prix spéciaux au concours Piano Campus 2019 à Pontoise ; il est également quart de finaliste au concours de Jaén 2021 et sélectionné au concours Long-Thibaud 2019.

Il est lauréat de la « Promotion Tchaïkovsky » de l’Académie Musicale Philippe Jaroussky, et devient artiste en résidence à la Fondation Singer-Polignac en 2021.

Au programme :

CHOPIN : Polonaise héroïque en la bémol majeur op. 53 – CHOPIN : 3 Mazurkas op. 59 – SZYMANOVSKI : Variations sur un thème populaire polonais op. 10

CHOPIN : Polonaise-fantaisie en la bémol majeur op. 61 – SZYMANOVSKI : Mazurka op. 50 n°4 – SZYMANOVSKI : Métopes op. 29 – CHOPIN : Scherzo n°3 en do dièse mineur op. 39.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com



