Spectacle – Est-ce ma faute à moi si j’aime Obernai, vendredi 9 février 2024.

Spectacle – Est-ce ma faute à moi si j’aime Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09 21:00:00

Cette création proposée par la Compagnie Elyo où se rencontrent théâtre, danse et marionnettes, est un voyage dans le cœur singulier et le cœur collectif pour entamer une conversation active sur l’appel du vivant. À partir de 12 ans.

Jo, fatigué.e par les remous de la vie, part se réfugier dans l’espace de renoncement, là où l’on va quand le coeur cesse d’y croire. Dans les profondeurs, c’est le calme, la tranquillité, un moment en suspens avant de prendre une nouvelle vague. Mais dans cet endroit surpeuplé, Jo va rencontrer Magda, bloquée ici à l’abri des risques et de la brutalité de la vie. Dans une atmosphère étrange où se côtoient rires et larmes, les ombres et les fantasmes vont se répondre. Au loin, on commence à entendre l’appel grondant de la symphonie de l’Univers…

Création pluridisciplinaire où se rencontrent théâtre, danse et marionnettes, par la Compagnie Elyo, À partir de 12 ans.

EUR.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com



L’événement Spectacle – Est-ce ma faute à moi si j’aime Obernai a été mis à jour le 2024-01-09 par Office de tourisme d’Obernai