Spectacle – Doit-on en vouloir à Michelle d'avoir fait un selfie à Auschwitz Obernai, mardi 23 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 19:00:00

fin : 2024-01-23 20:15:00

Cette pièce dévoile la confrontation de 2 mondes : les « vieux » qui regardent défiler le paysage, et les jeunes, prompts à le mettre en boîte avec leurs smartphones tout équipés et ultra connectés.

Qui est Michelle ? Ou plutôt : qui est @uneviedechat ? Une adolescente insouciante ou mal élevée ? On assiste ici à la confrontation de deux mondes : celui des « vieux », qui regardent défiler le paysage et celui des jeunes, prompts à le mettre en boîte, ce beau décor, avec leurs smartphones tout équipés et ultra connectés. C’est à ce nouveau monde qu’appartiennent Kim, Angèle, Michelle, Sélim et Abel. Et c’est l’ancien monde qu’ils viennent visiter en allant découvrir à Auschwitz l’horreur des camps de concentration, ce souvenir dur et froid, qui ne résistera pas, cependant, au sourire de Michelle et au déclenchement de son appareil photo… A-t-elle accompli son devoir de mémoire en prenant ce selfie ? A- t- elle sali le passé en posant devant les vestiges de la Shoah ?

A partir de 13 ans.

EUR.

Rempart Maréchal Foch – rue de Sélestat

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com



