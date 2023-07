Concert : Lamento della Ninfa Obermorschwihr, 17 septembre 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

Aurélien Sauer à l’alto et Claire Trouilloud au chant proposent un moment d’évasion où la musique est tantôt narratrice, tantôt personnage, ou même paysage. Plateau au profit des artistes..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Aurélien Sauer on viola and Claire Trouilloud on vocals offer a moment of escapism where the music is sometimes narrator, sometimes character, or even landscape. Plateau in aid of the artists.

Aurélien Sauer a la viola y Claire Trouilloud a la voz ofrecen un momento de evasión donde la música es a veces narrador, a veces personaje, o incluso paisaje. Plateau en ayuda de los artistas.

Aurélien Sauer an der Bratsche und Claire Trouilloud am Gesang schlagen einen Moment der Flucht vor, in dem die Musik mal Erzähler, mal Figur oder sogar Landschaft ist. Tablett zu Gunsten der Künstler.

