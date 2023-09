Saison culturelle à l’Abbaye de Marbach Obermorschwihr, 14 septembre 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

D’une acoustique remarquable, le narthex de l’Abbaye de Marbach a servi à maintes reprises de lieu de concert. Depuis 2007, des artistes locaux et internationaux se produisent chaque année dans un esprit de rencontres et de partages..

With its remarkable acoustics, the narthex of the Abbey of Marbach has been used many times as a concert venue. Since 2007, local and international artists have been performing every year in a spirit of meeting and sharing.

Con su extraordinaria acústica, el nártex de la abadía de Marbach se ha utilizado en numerosas ocasiones como lugar de conciertos. Desde 2007, artistas locales e internacionales actúan aquí cada año, en un espíritu de encuentro y convivencia.

Der Narthex der Abtei Marbach mit seiner bemerkenswerten Akustik wurde schon mehrmals als Konzertort genutzt. Seit 2007 treten hier jedes Jahr lokale und internationale Künstler auf, um sich zu begegnen und auszutauschen.

