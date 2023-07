Concert : Haydn Obermorschwihr, 10 septembre 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

L’Orchestra Di Un Giorno sous la baguette de Gabriel Pernet composé de jeunes musiciens motivés venant de Suisse, a été constitué spécialement pour jouer Haydn avec Marc Kennel au piano.

Plateau au profit des artistes..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:30:00. EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



The Orchestra Di Un Giorno, under the baton of Gabriel Pernet and made up of motivated young musicians from Switzerland, has been specially formed to play Haydn with Marc Kennel at the piano.

Plateau in aid of the artists.

La Orchestra Di Un Giorno, dirigida por Gabriel Pernet e integrada por jóvenes músicos motivados de Suiza, se ha formado especialmente para interpretar a Haydn con Marc Kennel al piano.

La recaudación se destinará a los artistas.

Das Orchestra Di Un Giorno unter der Leitung von Gabriel Pernet, das aus jungen, motivierten Musikern aus der Schweiz besteht, wurde speziell für die Aufführung von Haydn mit Marc Kennel am Klavier zusammengestellt.

Plateau zu Gunsten der Künstler.

