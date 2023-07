Concert : Le verd naissant Obermorschwihr, 9 septembre 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

Après avoir travaillé avec Andreas Scholl et Gérard Lesne, le contre-ténor Julien Freymuth vous invite à un voyage à travers l’Europe des 16è et 17è siècle accompagné au luth par Ziv Braha.

Plateau au profit des artistes..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 22:00:00. EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



After working with Andreas Scholl and Gérard Lesne, countertenor Julien Freymuth invites you on a journey through 16th and 17th century Europe, accompanied on lute by Ziv Braha.

Plateau in aid of the artists.

Después de trabajar con Andreas Scholl y Gérard Lesne, el contratenor Julien Freymuth le invita a un viaje por la Europa de los siglos XVI y XVII, acompañado al laúd por Ziv Braha.

Puesta en escena a beneficio de los artistas.

Nachdem er mit Andreas Scholl und Gérard Lesne gearbeitet hat, lädt der Countertenor Julien Freymuth Sie zu einer Reise durch das Europa des 16. und 17. Jahrhunderts ein, begleitet von Ziv Braha auf der Laute.

Die Veranstaltung ist zugunsten der Künstler.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach