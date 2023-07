Concert : Cécile Corbel Obermorschwihr, 27 août 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

De retour à l’abbaye, cette magicienne fait fusionner le folk celtique, les chants médiévaux, madrigaux et marches irlandaises, avec l’aisance et le charme d’une artiste touchée par la grâce. Plateau au profit des artistes..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:30:00. EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Back at the Abbey, this magician fuses Celtic folk, medieval songs, madrigals and Irish marches, with the ease and charm of an artist touched by grace. Plateau in aid of the artists.

De vuelta a la Abadía, este mago fusiona folclore celta, canciones medievales, madrigales y marchas irlandesas, con la facilidad y el encanto de un artista tocado por la gracia. Meseta a beneficio de los artistas.

Zurück in der Abtei lässt diese Zauberin keltischen Folk, mittelalterliche Gesänge, Madrigale und irische Märsche mit der Leichtigkeit und dem Charme einer von der Gnade berührten Künstlerin verschmelzen. Plateau zu Gunsten der Künstler.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach