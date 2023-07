Concert : Guillaume Deininger Obermorschwihr, 26 août 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

Guillaume Deininger est un auteur et interprète alsacien. Sa musique est riche en harmonies. Les rythmiques sont légères et on sent chez lui l’impact des mots. Plateau au profit des artistes..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 22:00:00. EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Guillaume Deininger is an Alsatian singer-songwriter. His music is rich in harmonies. The rhythms are light, and the impact of his words is palpable. Plateau in aid of the artists.

Guillaume Deininger es un cantautor alsaciano. Su música es rica en armonía. Los ritmos son ligeros y se siente el impacto de sus palabras. Meseta en ayuda de los artistas.

Guillaume Deininger ist ein elsässischer Autor und Interpret. Seine Musik ist reich an Harmonien. Die Rhythmen sind leicht und man spürt bei ihm die Wirkung der Worte. Tablett zu Gunsten der Künstler.

