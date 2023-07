Concert : Marikala-Ott-Loeffler Trio Obermorschwihr, 20 août 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

Marikala, Grégory Ott et Marcel Loeffler croisent leurs univers… Une rencontre musicale et humaine où les bretelles de Marcel Loeffler et les 88 notes de Grégory Ott épousent la voix de Marikala. Plateau au profit des artistes..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 18:30:00. EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Marikala, Grégory Ott and Marcel Loeffler cross their worlds… A musical and human encounter where Marcel Loeffler’s suspenders and Grégory Ott’s 88 notes marry Marikala’s voice. Plateau in aid of the artists.

Marikala, Grégory Ott y Marcel Loeffler unen sus mundos… Un encuentro musical y humano en el que los tirantes de Marcel Loeffler y las 88 notas de Grégory Ott se casan con la voz de Marikala. Meseta en ayuda de los artistas.

Marikala, Grégory Ott und Marcel Loeffler kreuzen ihre Welten… Eine musikalische und menschliche Begegnung, bei der die Hosenträger von Marcel Loeffler und die 88 Noten von Grégory Ott sich mit der Stimme von Marikala vereinen. Plateau zu Gunsten der Künstler.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach