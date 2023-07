Concert : Winterreise Obermorschwihr, 30 juillet 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

Les 24 lieder de l’emblématique cycle de Schubert interprété par Lamia BEUQUE à la voix et Luc BENOIT au piano. Plateau au profit des artistes..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 18:30:00. EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



The 24 lieder from Schubert’s iconic cycle, performed by Lamia BEUQUE on voice and Luc BENOIT on piano. Plateau in aid of the artists.

Los 24 lieder del emblemático ciclo de Schubert interpretados por Lamia BEUQUE a la voz y Luc BENOIT al piano. Plateau a beneficio de los artistas.

Die 24 Lieder des emblematischen Schubert-Zyklus, interpretiert von Lamia BEUQUE mit ihrer Stimme und Luc BENOIT am Klavier. Tablett zu Gunsten der Künstler.

