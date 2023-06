Concert : SVEB Obermorschwihr, 29 juillet 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

Influencé par le jazz dit « hardbop » des années 60, le répertoire du groupe est constitué de compositions originales. Avec Eric Soum, Dominique Humbert, Hélène Eschbach, Jérôme Baldeck. Plateau au profit des artistes..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 22:00:00. EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Influenced by the « hardbop » jazz of the 60s, the band’s repertoire is made up of original compositions. With Eric Soum, Dominique Humbert, Hélène Eschbach, Jérôme Baldeck. Plateau in aid of the artists.

Influenciado por el jazz « hardbop » de los años 60, el repertorio del grupo está formado por composiciones originales. Con Eric Soum, Dominique Humbert, Hélène Eschbach, Jérôme Baldeck. Plateau a beneficio de los artistas.

Beeinflusst vom sogenannten Hardbop-Jazz der 60er Jahre, besteht das Repertoire der Gruppe aus Originalkompositionen. Mit Eric Soum, Dominique Humbert, Hélène Eschbach, Jérôme Baldeck. Plateau zugunsten der Künstler.

