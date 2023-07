Nuit du Nectar Obermorschwihr, 28 juillet 2023, Obermorschwihr.

Obermorschwihr,Haut-Rhin

Venez fêter le précieux nectar du vignoble d’Obermorschwihr.

Au programme : Soirée dansante avec « STEPH BAND » et restauration sur place..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . 0 EUR.

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Come and celebrate the precious nectar of the Obermorschwihr vineyards.

On the program: Dance party with « STEPH BAND » and on-site catering.

Venga a celebrar el preciado néctar de los viñedos de Obermorschwihr.

En el programa: noche de baile con la « STEPH BAND » y catering in situ.

Feiern Sie den kostbaren Nektar des Weinbergs von Obermorschwihr.

Auf dem Programm: Tanzabend mit « STEPH BAND » und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach