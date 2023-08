Les Cours de Noël d’Obermodern Obermodern-Zutzendorf, 3 décembre 2023, Obermodern-Zutzendorf.

Obermodern-Zutzendorf,Bas-Rhin

Découvrez un marché de Noël atypique au cœur du village pittoresque de d’Obermodern. Il est organisé par l’association OZ’Cour dans les cours de corps de ferme. Le temps d’une balade, admirez le patrimoine alsacien tout en découvrant des créateurs locaux..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Obermodern-Zutzendorf 67330 Bas-Rhin Grand Est



Discover an unusual Christmas market in the heart of the picturesque village of Obermodern. It’s organized by the OZ’Cour association in the courtyards of farmhouses. Take a stroll and admire the Alsatian heritage while discovering local designers.

Descubra un singular mercado navideño en el corazón del pintoresco pueblo de Obermodern. Lo organiza la asociación OZ’Cour en los patios de las granjas. Pasee y admire el patrimonio alsaciano mientras descubre a los diseñadores locales.

Entdecken Sie einen ungewöhnlichen Weihnachtsmarkt im Herzen des malerischen Dorfes Obermodern. Er wird von der Vereinigung OZ’Cour in den Höfen von Bauernhöfen organisiert. Bei einem Spaziergang können Sie das elsässische Kulturerbe bewundern und gleichzeitig lokale Kunsthandwerker entdecken.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre