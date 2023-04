Exposition véhicules anciens, sportifs et prestiges place de la gare, 7 mai 2023, Obermodern-Zutzendorf.

Nouvelle saison pour les passionnés de véhicules anciens et de prestige. De mars à octobre, tous les premiers dimanches du mois de 9h30 à 12h00. Tous les véhicules sont admis ( anciens, prestige, motos, tracteurs…), à condition qu’ils soient en bon état..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 12:00:00. EUR.

place de la gare

Obermodern-Zutzendorf 67330 Bas-Rhin Grand Est



A new season for vintage and prestige car enthusiasts. From March to October, every first Sunday of the month from 9:30am to 12:00pm. All vehicles are admitted (vintage, prestige, motorcycles, tractors?), provided they are in good condition.

Nueva temporada para los aficionados a los coches de época y de prestigio. De marzo a octubre, todos los primeros domingos de mes, de 9.30 a 12 h. Se admiten todos los vehículos (de época, de prestigio, motos, tractores…), siempre que estén en buen estado.

Neue Saison für Liebhaber von Oldtimern und Prestigefahrzeugen. Von März bis Oktober, jeden ersten Sonntag im Monat von 9:30 bis 12:00 Uhr. Alle Fahrzeuge sind zugelassen (Oldtimer, Prestigefahrzeuge, Motorräder, Traktoren usw.), vorausgesetzt, sie sind in gutem Zustand.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre