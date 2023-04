Les Jardins d’Altaïr Rue de Schirrhein Oberhoffen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Oberhoffen-sur-Moder

Les Jardins d’Altaïr Rue de Schirrhein, 14 mai 2023, Oberhoffen-sur-Moder. Restauration et buvette toute la journée.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 20:00:00. EUR.

Rue de Schirrhein

Oberhoffen-sur-Moder 67240 Bas-Rhin Grand Est



Catering and refreshments all day Catering y refrescos durante todo el día Verpflegung und Getränke den ganzen Tag Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Oberhoffen-sur-Moder Autres Lieu Rue de Schirrhein Adresse Rue de Schirrhein Ville Oberhoffen-sur-Moder Departement Bas-Rhin Lieu Ville Rue de Schirrhein Oberhoffen-sur-Moder

Rue de Schirrhein Oberhoffen-sur-Moder Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oberhoffen-sur-moder/

Les Jardins d’Altaïr Rue de Schirrhein 2023-05-14 was last modified: by Les Jardins d’Altaïr Rue de Schirrhein Rue de Schirrhein 14 mai 2023 Rue de Schirrhein Oberhoffen-sur-Moder

Oberhoffen-sur-Moder Bas-Rhin