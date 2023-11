SCHUBERT IN LOVE LE PREO Catégories d’Évènement: 67205

Oberhausbergen SCHUBERT IN LOVE LE PREO, 18 novembre 2023, OBERHAUSBERGEN. SCHUBERT IN LOVE LE PREO. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Justificatif de tarif réduit à présenter en salle Fruit d’une rencontre inattendue entre Rosemary Standley, chanteuse du groupe blues-rock Moriarty, et les instrumentistes de l’Ensemble Contraste, Schubert In Love est un hommage vibrant à Schubert. Les artistes se saisissent d’une sélection de Lieder du génie romantique, qu’ils patinent d’une texture sonore originale et de leurs influences respectives : classique, pop, jazz, folk… La musique du compositeur autrichien est métamorphosée par des arrangements subtils, des rythmes venus d’autres pays et des instruments inhabituels dans ce répertoire : guitare, contrebasse ou percussions. 1h15 Votre billet est ici LE PREO OBERHAUSBERGEN 5 RUE GAL DE GAULLE 67205 21.8

Détails

