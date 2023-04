Marche gourmande de la Hasel 53 rue du Nideck, 28 mai 2023, Oberhaslach.

Balade gourmande de 7 kilomètres qui vous fera découvrir le parcours du nouveau symposium de sculpture..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

53 rue du Nideck

Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est



A 7 kilometer walk that will take you along the route of the new sculpture symposium.

Un paseo gastronómico de 7 kilómetros que le llevará por el recorrido del nuevo simposio de escultores.

7 km lange Gourmetwanderung, die Sie entlang der Route des neuen Skulpturensymposiums führt.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig