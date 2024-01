ALOHA – Les évènements bien-être Oberhaslach, samedi 24 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 17:30:00

Aloha vous propose une échappée bien-être pour prendre soin de vous.

Seule, en famille, entre copines ou avec votre collègue préférée, venez vivre une expérience unique et inoubliable !

Des ateliers bien-être, mieux-être et beauté spécial filles à partir de 16 ans

Plus de 3 heures de bonheur rien que pour les filles

Dress code : chaussons ou chaussettes

Des ateliers bien-être, mieux-être et beauté Aloha animés par nos prestataires locaux.

(exemple : soin des mains, soin du visage, tirage de cartes, massage bien-être, sophrologie, cours de cuisine, yoga, naturopathie, soin énergétique, fleurs de bach, conseil en image …)

Vous découvrirez les portraits de nos prestataires au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux.

Le programme détaillé vous sera dévoilé une dizaine de jours avant l’évènement sur nos réseaux ainsi que sur notre site internet.

Un assortiment de bouchées sucrées et salées, préparé avec amour vous sera offert avant votre départ sans oublier le verre de crémant et les eaux aromatisées. C’est le moment idéal pour papoter, faire de nouvelles rencontres et trinquer avec toute notre équipe.

Les places sont limitées à 25 personnes par session / uniquement sur réservation

EUR.

59 rue du Nideck

Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est aloha.event.pro@gmail.com



