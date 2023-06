Nautisme O’Berges – 7-15ans O’Berge de l’Ouche ST VICTOR SUR OUCHE, 21 août 2022, ST VICTOR SUR OUCHE.

Nautisme O’Berges – 7-15ans 21 – 26 août 2022 O’Berge de l’Ouche Sur inscription. Tarif à partir de 450,00 €

Viens t’initier à une avalanche d’activités sportives avec au programme :

• paddle,

• voile sur le Lac de Panthier,

• kayak au Lac Kir,

• ski nautique à la base de loisirs de Premeaux-Prissey (pour les 11/15 ans).

Tu retrouveras la terre ferme lors de séances de découverte de l’environnement et du patrimoine local : randonnée dans les combes, éclusage sur le canal de Bourgogne, Châteauneuf-en-Auxois, Flavigny-sur-Ozerain …

Ces activités te permettront d’appréhender les problématiques liées au développement durable et te permettront de devenir citoyen de ton propre environnement.

Tu seras acteur de tes vacances au sein d’un collectif afin d’apprendre à vivre ensemble et à être solidaire. Un bilan journalier sera mis en place afin de te permettre d’exprimer ton opinion et tes envies.

Les journées et activités respecteront les consignes sanitaires en vigueur.

Le certificat d’aisance aquatique est indispensable pour la pratique des activités nautiques.

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Situé idéalement dans la Vallée de l'Ouche, cet hébergement vous permettra de profiter d'une ambiance calme et posée tout en restant proche de la ville de Dijon. La Vallée de l'Ouche est un écrin de verdure propice à la pratique de nombreuses activités de pleine nature avec l'Ouche, le Canal et ses réservoirs ou encore les bois,

Les enfants sont hébergés en chambres de 2 à 6 lits avec douches. Ils bénéficient de lieux de vie aménagés avec salles d’activités et espace détente. Les activités nautiques se dérouleront au lac de Panthier-en-Auxois qui offre un magnifique panorama vallonné sur l’Auxois. Pour accéder au centre



Commune : Saint-Victor-Sur-Ouche



Département : Côte d’Or (21)



Région : Bourgogne



30 km au Sud Ouest de Dijon et 35 au Nord Est de Beau

