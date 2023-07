BROCANTE ANNUELLE EXTÉRIEURE Oberdorff, 16 juillet 2023, Oberdorff.

Oberdorff,Moselle

Organisée par l’association Néo-Lien. Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-07-16 06:00:00 fin : 2023-07-16 . 0 EUR.

Oberdorff 57320 Moselle Grand Est



Organized by the Néo-Lien association. Refreshments and catering on site.

Organizado por la asociación Néo-Lien. Refrescos y catering in situ.

Organisiert von der Vereinigung Néo-Lien. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE